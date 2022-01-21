Супруга бывшего судьи заявила, что полицейские не применяли к ней никакого насилия

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Супруга бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в разговоре с чеченским омбудсменом заявила, что полицейские не применяли к ней насилия, купили лекарства от диабета и сделали ей укол. Соответствующее видео опубликовал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством РФ и предварительно согласовали действия с коллегами на местах.

"Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяли", - сказала она, отвечая на вопросы омбудсмена региона.

По словам Солтаева, правоохранительные органы выехали в Нижегородскую область после вынесения следователем постановления о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества.

"Предварительно следователем следственного управления УМВД России по г. Грозному направлялись повестки по месту проживания Мусаевой, которые ею было игнорированы. И только по факту отсутствия какой-либо реакции со стороны Мусаевой следователем было вынесено постановление о ее приводе в качестве свидетеля", - отметил омбудсмен.