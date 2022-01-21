В трех населенных пунктах Кубани включили сирены из-за подъема уровня рек

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Власти включили систему оповещения населения в поселке Жемчужном, а также станицах Нижнебаканской и Неберждаевской в Краснодарском крае из-за подъема воды в реках в пятницу вечером, сообщил на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

"В п. Жемчужном, ст. Нижнебаканской и Неберждаевской Нижнебаканского сельского поселения были включены системы оповещения из-за поднятия уровня рек в режиме "Внимание всем". В администрации Нижнебаканского сельского поселения работает штаб, в поселении - спасатели и специалисты ГО и ЧС. Уважаемые жители Крымского района, существует вероятность повышения уровня рек до неблагоприятных и опасных отметок с подтоплением территорий Крымского района", - написал Лесь.

Он уточнил, что режим повышенной готовности в Крымском районе продлен до 25 января. "Организованы дополнительные бригады ресурсоснабжающих организаций. За состоянием водных объектов круглосуточно следят специалисты ЕДДС", - добавил Лесь.

Также глава района сообщил, что на улице Победы в селе Экономическом Киевского сельского поселения поднимается вода. "Все жители оповещены о возможном подтоплении. Готовы автобусы для эвакуации, развернут эвакопункт. На месте находятся спасатели, специалисты ГО и ЧС", - отметил Лесь.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю накануне распространило штормовое предупреждение до 24 января в связи с ожидающимися сильными осадками в виде дождя и снега, сопровождающимися ветром, возможны подъемы уровней воды в реках с возможным превышением неблагоприятных отметок.