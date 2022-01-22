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Шесть человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Японии

Все пострадавшие получили ушибы в результате падения или другие незначительные травмы, угрозы их жизням нет

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. По крайней мере шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в ночь с пятницы на субботу на юго-западе Японии. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что все пострадавшие получили ушибы в результате падения или другие незначительные травмы, угрозы их жизням нет.

Землетрясение произошло в районе префектур Миядзаки и Оита на юго-западе страны. Угрозы цунами в результате подземных толчков объявлено не было. Землетрясение не вызвало каких-либо нештатных ситуаций на местных АЭС.

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