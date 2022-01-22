Бывшего бойца UFC Олега Тактарова избили на курорте в Мексике

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/. Бывший боец UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров подвергся нападению в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу вечером (утро субботы мск) заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский.

По его словам, инцидент произошел довольно давно, жизни бывшего спортсмена ничего не угрожает. "Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия", - сказал дипломат.

Он добавил, что Тактаров обратился в полицию, расследование нападения продолжается. "Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет", - отметил Трояновский.