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Бывшего бойца UFC Олега Тактарова избили на курорте в Мексике

В посольстве России сообщили, что жизни бывшего спортсмена ничего не угрожает
Олег Тактаров Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Олег Тактаров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/. Бывший боец UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров подвергся нападению в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу вечером (утро субботы мск) заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский.

По его словам, инцидент произошел довольно давно, жизни бывшего спортсмена ничего не угрожает. "Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия", - сказал дипломат.

Он добавил, что Тактаров обратился в полицию, расследование нападения продолжается. "Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет", - отметил Трояновский.

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