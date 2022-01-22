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СМИ: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии

По информации портала TMZ, актер не пострадал, информации о причинах и виновнике происшествия пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе в пятницу, сообщил портал TMZ.

По его сведениям, около 17:00 по времени тихоокеанского побережья (04:00 мск) внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости. От удара машина актера оказалась одним колесом на капоте легкового автомобиля.

Сам он не пострадал, женщина в легковом автомобиле получила травму головы и была госпитализирована. Информации о причинах и виновнике происшествия пока не приводится.

Теги
СШАШварценеггер, Арнольд
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