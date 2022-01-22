В СК заявили о продолжении расследования дела экс-главы свердловского Мингосимущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в СК РФ.

В 2016 году Пьянкова и двух его заместителей Артема Богачева и Константина Никанорова подозревали в растрате 55 млн рублей, получении взятки в размере 31,5 млн рублей и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене в ходе подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу. Чиновники были арестованы, позже суд отпустил их под залог. В 2021 году местные СМИ сообщали о завершении расследования уголовного дела.

"Сообщаю, что ГСУ СК России в настоящее время продолжает расследование интересующего вас дела", - говорится в ответе на запрос. В СК уточнили, что не могут разглашать данные предварительного следствия.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, отвечая на вопрос ТАСС об уголовном деле, сообщал о предъявлении новых эпизодов и обвинений. В июне 2021 года в Екатеринбурге прошли обыски по делу Пьянкова, в результате мероприятий были задержаны 10 человек. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий первому заместителю министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елене Николаевой, которая была задержана.

Бывшему министру ранее было предъявлено обвинение по 15 эпизодам, в том числе связанным со злоупотреблением служебными полномочиями и растратой госимущества.

До принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность. С этой целью совершались десятки сделок, в результате которых объекты сначала перешли в собственность Свердловской области, а затем - в федеральную. Возбуждение уголовных дел было связано с этими сделками.