В четырех районах Забайкалья объявили режим ЧС из-за выхода грунтовых вод

ТАСС, 22 января. Режим чрезвычайной ситуации из-за выхода грунтовых вод введен в 10 селах Чернышевского, Шилкинского и Тунгокоченского, а также в Сретенском районе Забайкалья, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В селах Забайкальского края продолжается выход грунтовых вод. Правительством края совместно с муниципальной властью организована работа по ликвидации последствий. <...> Муниципальными комиссиями введены режимы ЧС в Сретенском районе, четырех селах Чернышевского района, трех селах Шилкинского района, трех селах Тунгокоченского района", - говорится в сообщении.

В частности, вода вышла в двух домах Шелопугино и одном в селе Малый Тонтой. Все объекты обследованы муниципальной комиссией, людей расселили в другие дома, двум семьям выплатили материальную помощь. По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, особенностью грунтовых вод является непредсказуемость места, где она может выйти.

"По нашим наблюдениям, вода выходит там, где тепло, то есть в домах. Сначала затапливает подвал, если начинаешь откачивать, то вода начинает прибывать еще больше. В таких случаях мы понимаем, что если вода зашла в дом, то, скорее всего, его поведет и он будет непригоден для проживания", - сообщил глава района, которого цитирует пресс-служба.