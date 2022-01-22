В Павлоградском районе Омской области неизвестный убил трех человек

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Неизвестный проник в один из домов в Павлоградском районе Омской области и убил трех человек, включая ребенка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба региональной прокуратуры. Два подростка сумели убежать и позвать на помощь.

"По предварительным данным, в утреннее время 22 января в одном из домов в с. Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство двух и более лиц". Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратуры Омской области.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, в дом проник неизвестный с ножом. Еще два подростка сумели убежать и позвать на помощь. Убийца пока не найден.