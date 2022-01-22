{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве арестовали предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization

Источник сообщил, что еще троих предполагаемых хакеров отправили под домашний арест
© Александр Щербак/ТАСС​​​​​​, архив

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России и российские правоохранительные органы задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Новак арестован, а еще трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест.

На эту тему

"В ходе оперативно-разыскной деятельности российским спецслужбам при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization, основным способом получения дохода которой является использование похищенных данных кредитных карт. Предполагаемый основатель преступной группировки Андрей Сергеевич Новак, находящийся в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован на два месяца, еще трое членов группы - Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман - отправлены под домашний арест", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации The Infraud Organization. 

В новость внесена правка (08:32 мск) - уточняется фамилия арестованного.

Теги
СШАРоссия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 87 км к северу от Уналашки
Читать полностью