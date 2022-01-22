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СМИ: не менее семи человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

Еще 15 получили травмы и ожоги

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем в субботу утром в индийском мегаполисе Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Возгорание началось около семи часов утра (04:30 мск) на 18 этаже 20-этажного жилого дома в районе Говалия-Танк. К месту инцидента прибыли 13 пожарных расчетов. Причины пожара выясняются.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар заявила журналистам, что ситуация находится под контролем. "Огонь под контролем, но дым пока очень сильный", - сказала она.

Борьба с огнем и поисково-спасательная операция на месте пожара продолжаются.

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