СМИ: не менее семи человек погибли в Мумбаи при пожаре в жилом доме

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и еще 15 получили травмы и ожоги при пожаре, вспыхнувшем в субботу утром в индийском мегаполисе Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Возгорание началось около семи часов утра (04:30 мск) на 18 этаже 20-этажного жилого дома в районе Говалия-Танк. К месту инцидента прибыли 13 пожарных расчетов. Причины пожара выясняются.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар заявила журналистам, что ситуация находится под контролем. "Огонь под контролем, но дым пока очень сильный", - сказала она.

Борьба с огнем и поисково-спасательная операция на месте пожара продолжаются.