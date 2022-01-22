Режим повышенной готовности ввели почти во всех районах Кубани из-за непогоды

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с непогодой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Краснодарском крае до 24 января действует комплекс неблагоприятных метеоявлений. В связи с неблагоприятным прогнозом на территории 34 муниципальных образований введен режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме действует оперативный штаб", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ночь на субботу в Новороссийске в результате обильного снегопада на автодороге федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь в районе перевала "Волчьи ворота" не смогли заехать на подъем два большегрузных автомобиля. В результате было ограничено движение на данном перевале. Сейчас после расчистки дорожного полотна движение на автодороге восстановлено. Также в Крымском районе произошел перелив ерика через муниципальную дорогу.

"В настоящий момент наблюдается перелив воды через автодорогу краевого значения Крымск - Джигинка. Движение по дороге осуществляется без затруднения. Проводился подворовой обход, оповещение по средствам сигнального громкоговорящего устройства. Развернут стационарный пункт временного размещения", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по данным главка МЧС, "в ночь на 22 января в результате дождя в городе Славянске-на-Кубани произошло обильное накопление влаги в почве и подтопление склоновыми стоками пониженных участков". "Подтопленными оказались 36 придомовых территории частных домовладений", - говорится в сообщении. Из-за переполненных ливневок в станице Анапской подтоплены два двора и несколько дорог. К ликвидации последствий непогоды привлекались от РСЧС: 61 человек личного состава, 26 единиц техники и 1 плавсредство.

На данный момент в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне города Сочи.