Горняков шахты "Комсомолец" эвакуировали из-за потери напряжения электроэнергии

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Потеря напряжения электроэнергии на котельной стала причиной эвакуации 56 горняков из шахты "Комсомолец" в Кемеровской области. В настоящее время шахта работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс", в которую входит шахта.

"В 09:10 (05:10 мск) в результате просадки напряжения в сети электропередач произошла потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола №2 шахты "Комсомолец", вследствие чего был отключен насос, подающий теплоноситель (воду) на калориферную установку. В целях исключения подачи холодного воздуха в горные выработки шахты на время устранения причин отключения электроэнергии и полного восстановления работы насоса было принято решение об остановке вентилятора главного проветривания, а все шахтеры [были] временно выведены на поверхность", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в 11:40 (07:40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что из шахты "Комсомолец" в субботу эвакуированы 56 горняков из-за проблем с вентиляцией.

Шахта "Комсомолец" (входит в "СУЭК-Кузбасс") в Ленинске-Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 1933 году. На сегодня угольное предприятие является одним из старейших в регионе, запасы угля превышают 60 млн тонн.