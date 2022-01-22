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В Болгарии в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

Микроавтобус перевозил работников одного из местных предприятий

СОФИЯ, 22 января. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего работников одного из местных предприятий, в районе города Русе в северо-восточной части Болгарии.

Как сообщает пресс-служба полиции Русе, инцидент произошел в субботу около 6:30 по местному времени (около 7:30 мск), когда микроавтобус, в котором находились 12 человек, съехал с пути и перевернулся. Шестеро пострадавших госпитализированы.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

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