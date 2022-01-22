Кровля многоквартирного дома загорелась на Сахалине

ТАСС, 22 января. Кровля многоквартирного жилого дома в субботу загорелась на Сахалине, площадь пожара составляет 1 330 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня диспетчеру Смирныховского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании кровли многоквартирного дома по ул. 8 Марта, 33. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горит крыша по всей площади 1 330 кв. м", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области ТАСС уточнили, что проводилась эвакуация.

На месте работает 12 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что по факту пожара начата проверка. "Прокуратурой Смирныховского района организована проверка по факту возгорания кровли многоквартирного дома в поселке городского типа Смирных. <...> В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства по обслуживанию жилищного фонда со стороны управляющей компании, а также требований правил пожарной безопасности", - сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что на контроле надзорного ведомства находится решение вопросов по размещению жильцов данного дома в пунктах временного размещения, а также оказание им необходимой помощи. На место выехал прокурор Смирныховского района.

Всего в этом доме живут 76 человек, из них 21 ребенок.