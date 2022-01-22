На Кубани суд арестовал тиктокера, находившегося в международном розыске

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара арестовал на время предварительного следствия до 20 февраля жителя Темрюкского района по обвинению в убийстве мужчины и ранении сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Первомайским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя Темрюкского района 1977 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 138 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц - до 20 февраля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю журналистам добавили, что в ходе следствия вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал.

44-летний житель Темрюкского района был задержан во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и полиции в Краснодаре. Задержанный - Алексей Щетинин - известен по своим публикациям в соцсети TikTok.

Ранее на Кубани были возбуждены несколько уголовных дел о разбойном нападении и убийстве жителя станицы Ахтанизовской (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ), применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Обвиняемый Щетинин скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Как сообщало ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в декабре 2020 года фигурант проник в дом мужчины, застрелил его и похитил ювелирные украшения. Затем, по версии следствия, в апреле 2021 года тот же подозреваемый в селе под Анапой ранил полицейских, которые пытались проверить у него документы.