Полиция проводит проверку после ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка России на Неглинной улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту ложного сообщения о минировании Центрального банка России проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что информация об угрозе взрыва поступила от неизвестного абонента около 15:00 мск в пятницу на электронную почту регулятора. В целях безопасности руководством было принято решение об эвакуации, всего здание покинули 1 800 человек. После проверки взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Накануне в пресс-службе регулятора по итогам проверки сообщили, что информация о минировании ложная.