В ДТП с тремя автомобилями в Чувашии погиб один человек

ТАСС, 22 января. Авария с участием самосвала и двух легковых автомобилей Renault и Volkswagen произошла на трассе в Чувашии. Один человек погиб, еще пять - получили различные травмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"В результате ДТП погибла пассажирка Renault, водитель и еще двое пассажиров кроссовера доставлены в больницу. Также пострадали два человека из Volkswagen", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в субботу около 10:00 мск на трассе Цивильск - Ульяновск возле деревни Дубовка в Комсомольском районе Чувашии. По предварительным данным, водителя самосвала МАЗ, который двигался со стороны Батырево в направлении Канаша, занесло. В результате он выехал на встречную полосу. Там произошли столкновения с автомобилями Renault Kaptur и Volkswagen Polo.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются.