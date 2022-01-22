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NBC: природный пожар в Калифорнии охватил более 100 га

Жители Пало-Колорадо получили приказ об эвакуации

ТАСС, 22 января. Природный пожар в Пало-Колорадо охватил площадь более 100 га. Об этом сообщило в субботу местное отделение телеканала NBC.

По его данным, о пожаре стало известно около 19:30 пятницы по местному времени (6:30 субботы мск).

Ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в субботу утром в районе ожидается сильный ветер. Это представляет дополнительную опасность.

Жители района получили приказ об эвакуации. Американское отделение Красного Креста организовало для них временное убежище.

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