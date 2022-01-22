Шесть человек доставили в полицию после драки в караоке-баре в центре Москвы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Драка произошла в караоке-баре на Нижегородской улице в центре Москвы, в результате шесть человек были доставлены в отдел полиции. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 21 января в караоке-баре на Нижегородской улице, дом 32, строение 5. Полицейские, прибыв на место, обнаружили двух дерущихся мужчин, уроженцев Киргизии. Они, а также еще четыре человека, присутствующие в их компании, были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося и проверки документов", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в отношении мужчин, которые устроили драку, составлены протоколы о нарушении общественного порядка (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), им грозит штраф до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, установлено что один из них нарушил правила въезда в страну (ч. 1 ст. 18.8 КоАП), санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового. "У остальных с документами все в порядке", - добавил он.