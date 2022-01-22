Комиссию центрального аппарата МЧС направили в Иркутскую область, где погибли пожарные

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комиссия центрального аппарата МЧС России по поручению врио главы ведомства Александра Чуприяна направлена в Иркутскую область, где при тушении возгорания в жилом доме погибли двое пожарных. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств происшествия и оказания методической помощи территориальному органу в Иркутскую область направлена комиссия центрального аппарата", - сказали в пресс-службе.

21 января в городе Бодайбо в ходе тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме в ходе проверки квартир на возможное нахождение людей были направлены три звена газодымозащитной службы. В установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на поиски. Тела пожарных нашли в подвальном помещении дома. Погибшие - начальник караула 37-й пожарной спасательной части Игорь Руснаков и пожарный 37-й пожарной спасательной части Вадим Найденов.

Игорю Руснакову было 28 лет, он находился на службе МЧС шесть лет. Вадиму Найденову было 25 лет, у него остались жена и ребенок. На счету погибших пожарных десятки спасенных жизней.

Свою комиссию для выяснения обстоятельств происшествия в Бодайбо направило Главное управление МЧС РФ по Иркутской области.

Ранее в МЧС России сообщили, что окажут всестороннюю помощь родным и близким погибших пожарных. Соболезнования выразил Александр Чуприян. Сейчас с родственниками погибших работают психологи министерства.