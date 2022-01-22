Массовое ДТП с участием маршрутки и "Камаза" произошло в Подмосковье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пять транспортных средств столкнулись в деревне Матюково в подмосковных Люберцах, в результате пострадал один человек, который ехал в маршрутке. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 09:35 мск в СНТ "Заречная" в деревне Матюково. "Камаз", двигаясь со стороны деревни Марусино в сторону Торбеево по неустановленной причине совершил попутное столкновение с маршрутной "Газелью", после чего "Газель" сталкивается с легковым Hyundai, а "Камаз" по инерции, выехав на встречную полосу, сталкивается с легковыми Volkswagen и Toyota. В результате произошедшего пострадала женщина, пассажирка маршрутки", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая госпитализирована. На данном участке затруднений в движении нет. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.