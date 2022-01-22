В Забайкалье возбудили дело из-за гибели девочки от нападения собак

ЧИТА, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. По предварительной версии, на ребенка напали собаки. Об этом сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По данным следствия, 22 января около 17:00 (11:00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), оперативную группу возглавил руководитель управления Юрий Русанов.

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, губернатор Александр Осипов выразил соболезнования семье погибшей девочки, а также поручил властям всех уровней в Забайкалье обеспечить максимальную безопасность населения, в первую очередь - детей.