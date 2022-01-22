{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Забайкалье возбудили дело из-за гибели девочки от нападения собак

Дело возбуждено по статье о халатности
© Marinka Buronka/Shutterstock/FOTODOM, архив

ЧИТА, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. По предварительной версии, на ребенка напали собаки. Об этом сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По данным следствия, 22 января около 17:00 (11:00 мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения животных", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), оперативную группу возглавил руководитель управления Юрий Русанов.

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, губернатор Александр Осипов выразил соболезнования семье погибшей девочки, а также поручил властям всех уровней в Забайкалье обеспечить максимальную безопасность населения, в первую очередь - детей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Электростали
Пострадавших госпитализировали
Читать полностью