СМИ: более 30 рыбаков пропали без вести после крушения двух судов в Аравийском море

ТАСС, 22 января. Более 30 рыбаков числятся пропавшими без вести после того, как два судна перевернулись в Аравийском море у берегов пакистанской провинции Синд в субботу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей полиции и местные источники.

По данным полиции, в перевернутых лодках находились более 35 рыбаков. Пятеро из них спасены и доставлены в медицинский центр. Отряды ВМС Пакистана и волонтеры продолжают поиски пропавших .

Местные власти заявили, что причиной крушения стали сильный ветер и перегрузка лодок.