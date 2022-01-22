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СМИ: более 30 рыбаков пропали без вести после крушения двух судов в Аравийском море

Местные власти заявили, что причиной крушения стали сильный ветер и перегрузка лодок

ТАСС, 22 января. Более 30 рыбаков числятся пропавшими без вести после того, как два судна перевернулись в Аравийском море у берегов пакистанской провинции Синд в субботу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей полиции и местные источники.

По данным полиции, в перевернутых лодках находились более 35 рыбаков. Пятеро из них спасены и доставлены в медицинский центр. Отряды ВМС Пакистана и волонтеры продолжают поиски пропавших .

Местные власти заявили, что причиной крушения стали сильный ветер и перегрузка лодок.

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