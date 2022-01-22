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В Харькове произошел пожар в здании университета им. Ярослава Мудрого

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что жертв и пострадавших нет

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар, который возник в субботу в учебном корпусе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в центре Харькова. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Пожар на кровле пятиэтажного здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого локализован на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 11:00 мск в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по ул. Пушкинская, 77. К месту происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС. "Всего 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС", - отметила пресс-служба ГСЧС.

Согласно информации, на момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении, а также горели деревянные обрешетки под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия 5-го этажа.

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