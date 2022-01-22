ТАСС, 22 января. Пожар в многоквартирном доме на Сахалине ликвидирован. Пострадавших нет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в субботу в 16:26 (08:26 мск). К моменту прибытия первого пожарного подразделения чердачное помещение горело открытым пламенем на площади 1 330 кв. метров.

"Возгорание было локализовано в 18:00 (10:00 мск), а в 19:20 (11:20 мск) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 22 человека и шесть единиц техники противопожарной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что в поселок по поручению губернатора Валерия Лимаренко отправлено необходимое для просушки подъездов и квартир оборудование: тепловые пушки, промышленные осушители и дизельные генераторы. На базе общеобразовательной школы развернут пункт временного размещения, люди обеспечены водой и питанием. Всего в трехэтажном доме зарегистрированы 76 жильцов.