Движение по трассе Джубга - Сочи временно закрыли для большегрузов из-за непогоды

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Движение для большегрузного транспорта по трассе А-147 Джубга - Сочи временно закрыли из-за непогоды и образовавшейся пробки, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"На трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией, начиная с 57 км, образовалась пробка, спровоцированная большегрузами, которые застревают даже при незначительном ухудшении состояния дорожного полотна из-за несоотвествующей погоде резины и превышению допустимой массы. Наиболее сложная ситуация в эти минуты наблюдается в районе поселка Дедеркой. <...> Администрация Туапсинсого района и ГИДББ приняли решение закрыть движение по трассе А-147 для большегрузов, чтобы не затруднять работу спецтехники и не создавать дополнительные проблемы транспорту", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, информацию для водителей разместили на табло переменной информации на трассе. На перевалах возможны затруднения в движении из-за скопления транспорта.

В 34 муниципальных образованиях Краснодарского края из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.