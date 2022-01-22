Автомагазин с красками загорелся в Подмосковье на площади 300 кв. м

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пожар возник в автомагазине с красками на Северном шоссе в подмосковном Раменском на площади 300 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре на Северном шоссе, дом 7 поступила в 15:13 мск. "Пожарные, прибыв на место, установили, что горит автомагазин с автокрасками. Площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал собеседник агентства. Сведения о пострадавших не поступали.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что здание двухэтажное, огнем охвачен второй этаж по всей площади, есть угроза перехода огня на первый этаж, а также расположенный рядом автосервис. "Быстрому распространению огня способствуют деревянные перекрытия," - отметил он.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу располагается магазин автозапчастей и автотоваров "Евротранс".