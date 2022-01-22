После заявления москвички о нелегальном хостеле пять мигрантов могут выдворить из России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили пять иностранных граждан, проживающих на Киевской улице в Москве с нарушением режима пребывания в России. Выявить их удалось после обращения москвички с заявлением о нарушении мигрантами общественного порядка, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлены пять граждан, нарушивших правила режима пребывания в России, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания)", - сказали в пресс-службе, добавив, что проверочные мероприятия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает, в том числе штраф с административным выдворением или без него.

Ранее в сети появилась информация о том, что в полицию от жителей дома на Киевской улице поступило заявление, что в доме действует нелегальный хостел для мигрантов. Были жалобы на шум, мусор и угрозы со стороны приезжих постояльцев.