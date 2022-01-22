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Станцию метро "Старая Деревня" в Петербурге закрыли из-за задымления

Поезда следуют без остановки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Станцияю метро "Старая Деревня" Фрунзенско-Приморской линии метрополитена Петербурга закрыли из-за задымления. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУП "Петербургский метрополитен".

"В 16:50 станция "Старая Деревня" закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовым залом задымление", - говорится в сообщении.

Позже появилось уточнение о том, что возгорание потушили. 

"В ближайшее время станция возобновит работу", - говорится в сообщении.

 

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