В Днепре загорелся центральный офис сети супермаркетов "АТБ"

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Пожар в центральном офисе сети супермаркетов "АТБ" в городе Днепре (ранее Днепропетровск) охватил семь из девяти этажей здания. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 января в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети "АТБ" на первом этаже, где расположен ресторан "Пальмира", возник пожар с распространением с первого по седьмой этажи. По состоянию на 15:00 (16:00 мск) установлено, что горит утеплитель наружной стены девятиэтажного офисного здания сети "АТБ" с распространением пожара в офисное помещение на четвертом этаже. Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, всех сотрудников благополучно эвакуировали. Кроме того, на парковке у здания загорелся автомобиль, на который упал кусок горящего пластика.