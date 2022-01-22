Семь человек погибли при взрыве в афганской провинции Герат

КАИР, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в субботу в городе Герат, административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил местный телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

По предварительным данным, в гератском квартале Хаджи-Аббас был взорван пассажирский микроавтобус. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) пресс-секретарь полиции Герата Махмуд Расули подтвердил факт взрыва, не уточнив при этом число жертв в результате случившегося.

В конце 2021 года в нескольких афганских городах, особенно в Кабуле, участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.