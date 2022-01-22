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СМИ: в Торонто произошла стрельба

Один человек погиб, еще один получил ранения

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы в северной части Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщил в субботу телеканал CTV.

Инцидент произошел в ночные часы в районе Северный Йорк на одной из парковок. По предварительной версии, стрельбу устроили пассажиры двух автомобилей. На месте обнаружили труп молодого мужчины. Идет розыск стрелявших.

В этом же районе ночью неизвестные на улице ранили из огнестрельного оружия мужчину. По данным полиции, пострадавший и нападавшие были участниками вечеринки. По факту стрельбы и проведения увеселительного мероприятия, которые в настоящее время запрещены в провинции Онтарио из-за пандемии, начато расследование.

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