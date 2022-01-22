Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело о гибели девочки от нападения собак в Забайкалье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки в результате нападения бездомных собак в Главное следственное управление СК. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - сказали в пресс-службе.

Около 17:00 (11:00 мск) 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки обнаружили на одном из пустырей со следами нападения животных. Предположительно, она стала жертвой бездомных собак. В связи с гибелью девочки краевой СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

После произошедшего в регионе произошел народный сход. По словам местных жителей, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались. "Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов", - подчеркнули в ведомстве.