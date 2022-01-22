КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в ближайшее время в Норильске, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэрии города.

"С 00:30 (20:30 мск) 23 января 2022 объявляется "Штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

На автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель ввели временный запрет для всех видов транспорта, кроме технологического.

23 января на юге Таймырского полуострова ожидается очень сильный южный ветер до 21-26 м/с, метель.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. Человеку очень сложно идти против такого ветра.