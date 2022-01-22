Самолет из Сочи из-за снегопада в Пскове направили на запасной аэродром в Петербурге

ПСКОВ, 22 января. /ТАСС/. Самолет из Сочи не смог приземлиться в аэропорту Пскова из-за сильного снега и ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербурге, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"Самолет авиарейса Сочи - Псков из-за метеоусловий (сильный снег) не смог сесть в Пскове и был направлен на запасной аэродром в Санкт- Петербург. Пассажиры прибудут в Псков на автобусе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания "Азимут" отменила рейс в Сочи. Как сообщила пресс-служба, пассажиры, которые приобрели билеты в Сочи, смогут отправиться туда во вторник или вернуть билеты, даже если они невозвратные.

По данным синоптиков, сейчас в Пскове снег, скорость ветра около 3 м/с, температура воздуха минус три градуса.