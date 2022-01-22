Супруги насмерть отравились в Подмосковье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мужчину и женщину нашли мертвыми с признаками отравления в подмосковном поселке, их девятилетнего сына госпитализировали. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших", - сообщила Врадий.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительно, причиной смерти супругов стало пищевое отравление. "При осмотре была обнаружена стоящая на плите кастрюля с супом. Его отправят на исследование", - сказал собеседник агентства.

По факту гибели мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализации их девятилетнего сына возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления, допросили родственника, обнаружившего погибших, а также соседей. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.