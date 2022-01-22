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В ДТП с двумя грузовиками в Чувашии погибли три человека

Среди погибших ребенок

ТАСС, 22 января. В результате столкновения автомобиля Lada Granta и двух грузовиков на трассе М-7 в Чувашии погибли три человека, сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД республики в субботу.

Авария произошла 22 января около 19:30 на 601-м км автодороги М-7 возле деревни Юваново в Ядринском районе.

"По предварительной информации, водитель автомашины Lada Granta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с двумя Камазами. В результате происшествия водитель Granta и два его пассажира, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте", - говорится в сообщении.

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РоссияЧувашия
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