Власти Перу ввели режим ЧС на три месяца в зонах разлива нефти

ГАВАНА, 22 января. /ТАСС/. Руководство Перу объявило зоной чрезвычайной экологической ситуации районы к северу от Лимы, пострадавшие от разлива нефти в середине января. Об этом в субботу сообщило Министерство охраны окружающей среды Перу.

"Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в области экологии сроком на 90 рабочих дней в районах, включающих поврежденную прибрежную морскую зону после разлива нефти, произошедшего в минувшие выходные, - говорится в сообщении ведомства. - [Меры вводятся] с целью обеспечения устойчивого управления пострадавшими территориями, проведения соответствующих восстановительных и реабилитационных работ для смягчения загрязнения окружающей среды, с целью защиты здоровья населения".

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тыс. кв. м пляжей. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Перву потребовали от испанской нефтегазовой компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти. Repsol заявила, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.