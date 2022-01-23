В Аргентине в результате ДТП с участием автобуса погибла россиянка

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 января. /ТАСС/. Гражданка России погибла в результате столкновения во вторник, 18 января, автобуса с грузовиком в Аргентине. Гибель девушки в субботу ТАСС подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

"Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха", - сказал он.

По данным аргентинского новостного портала Infobae, автобус, в котором находилась россиянка, столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате удара пострадали 12 человек. Других погибших, кроме россиянки, нет.

Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Причины происшествия пока не установлены.

Автобус направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе. По данным Infobae, следующей неделе россиянка, которая некоторое время работала в Аргентине моделью, должна была вылететь обратно в Россию.