Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"23 января в 01:45 (18:45 мск 22 января) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании мусора в тепловом коллекторе, расположенном у дома на улице Вокзальная дамба в городе Уссурийск. Уже через пять минут пожарные были на месте. В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

В результате пожара повреждена часть коллектора на общей площади 15 кв. м. Всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. По предварительным данным, смерть людей наступила от отравления угарным газом. В настоящее время устанавливается личность пострадавших и причина возгорания", - говорится в сообщении.