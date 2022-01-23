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Экс-замначальника таможенного поста в Приморье арестовали по делу о взятке

Подозреваемый пробудет под стражей до 16 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Суд в Приморье арестовал бывшего замначальника таможенного поста в порту Славянка, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры края.

"Хасанский районный суд избрал в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни, подозреваемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 февраля 2022 года. Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый с мая по июнь 2020 года неоднократно получал от директора транспортной компании взятки за непринятие мер по документированию ввоза незадекларированного товара и непринятие мер к возбуждению дел об административных правонарушениях. Общая сумма взятки составила более 1,2 млн рублей.

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