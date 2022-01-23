Два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Стамбуле

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате аварии с пассажирским автобусом в Стамбуле.

Как сообщил телеканал TRT, передвигавшийся по объездной трассе автобус по не установленным на данный момент причинам вылетел за пределы дороги. Погибли водитель и пассажир, еще 10 человек, находившихся в транспортном средстве, пострадали.

По данным телеканала, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. С пятницы ряд регионов Турции, включая Стамбул и Анкару, накрыла метель, что приводит к росту числа ДТП на дорогах.