Команда частично загерметизировала танкер, на борту которого был пожар в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Члены экипажа танкера Almuntazah, загоревшегося в Черном море, высадились на борт судна и частично загерметизировали его, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"В 09:10 с борта буксира Gandvik, где находится экипаж, четыре члена экипажа были высажены на борт танкера Almuntazah и провели обследование его состояния. Открытого огня они не обнаружили, по итогам разведки вернулись на борт буксира в десять с небольшим. По докладу капитана аварийного судна, разведчики забросили в машинное отделение аэрозольные шашки для сбития предполагаемого возгорания, после чего провели частичную герметизацию судна. В 11:30 морской спасатель "Демидов" обошел аварийное судно вокруг, по наблюдению - имеются периодические выбросы дыма из машинного отделения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "поступления загрязняющих веществ в акваторию не обнаружено, судоходству судно не мешает". "Пока дальнейшая ситуация, ее развитие - на решении судовладельца. Наши два судна - спасатель "Демидов" и буксир "Меркурий" находятся в районе пребывания аварийного судна и ведут наблюдение", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута. Судно находилось на якорной стоянке на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. Экипаж танкера состоит из семи граждан России.