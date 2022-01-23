Прокуратура проводит проверку нарушения прав осужденных в ИК-3 в Калужской области

ТАСС, 23 января. Прокуратура Калужской области организовала проверку после сообщений о применении насилия со стороны заключенных в отношении отбывающих наказание в исправительной колонии № 3 в поселке Товарково. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"В связи с информацией о нарушениях прав осужденных в ИК-3 прокуратурой области организована комплексная проверка колонии", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе облпрокуратуры, проверка организована в связи с сообщением о применении насилия со стороны заключенных в отношении лиц, отбывающих наказание. "На месте работает бригада прокуратуры области под личным руководством прокурора Калужской области Константина Жилякова, которая детально разбирается в ситуации", - добавили в сообщении. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.