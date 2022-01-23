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В ресторане в Зеленограде произошел пожар

О пострадавших не сообщается

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожар произошел в беседке и на чердаке ресторана в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В поселке Андреевка Зеленограда загорелась деревянная беседка ресторана. Также огонь перешел на чердак ресторана, горит утеплитель", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с другой стороны беседки находится мангальная, из-под ее кровли виден огонь. Пожару присвоили второй номер сложности. Площадь пожара составляет 600 кв. м. 

На момент возгорания в ресторане находились 70 человек - персонал и посетители. Их эвакуировали. 

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