В ДТП под Псковом один человек погиб и еще четверо пострадали

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Псковской области один человек погиб и четверо, в том числе два ребенка, пострадали. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По данным управления, ДТП произошло в Порховском районе на автодороге Псков - Великий Новгород у деревни Болоты. "По предварительной информации, сегодня Hyundai Solaris под управлением женщины 1967 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chrysler под управлением мужчины. В результате ДТП пострадал водитель Chrysler. Его пассажирка 1994 года рождения и две девочки 2016 и 2021 годов рождения госпитализированы в Псковскую детскую областную больницу. Водитель Hyundai Solaris погибла на месте", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.