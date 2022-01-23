Мужчина устроил драку в маршрутке в Орле из-за спущенной маски попутчицы

ТАСС, 23 января. Пассажир маршрутки в Орле несколько раз ударил сидящую напротив женщину, у которой была приспущена медицинская маска. Полиция начала разбирательство, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ранее в СМИ появилось видео, на кадрах которого мужчина в маршрутке оскорбляет попутчиков за то, что некоторые из них едут без медицинских масок, после чего набрасывается на женщину со спущенной маской, сидящую напротив.

"22 января текущего года сообщение по данному факту зарегистрировано в ОП №3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об этой потасовке.

В администрации Орла уточнили ТАСС, что инцидент произошел поздно вечером 22 января на маршруте №21. "Перевозчик, обслуживающий маршрут, оказывает всяческое содействие следствию, в ближайшее время будут предоставлены видеоматериалы из салона автобуса", - добавили там.