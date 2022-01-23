Порядка 4,5 тыс. человек на Кубани остались без света из-за непогоды

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение 4,5 тыс. жителей Анапы и Красноармейского района Кубани, прерванное из-за непогоды, сообщается в воскресенье в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По данным регионального министерства ГО и ЧС, из-за непогоды в ряде муниципалитетов края зафиксированы локальные отключения электроэнергии. На данный момент 2,5 тыс. человек в Анапе и 2 тыс. жителей Красноармейского района остаются без света. На местах работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в Славянском районе по 17 адресам откачивают грунтовые воды. "В результате паводка произошел незначительный разлив рек Анапка и Котлама (Анапа) на земли сельхозназначения. В границы населенных пунктов вода не зашла. Ситуация на контроле оперативных служб, угрозы жилым домам нет.

Как сообщили ранее в департаменте образования Краснодара, 24 января в городе не будут работать школы. Детские сады будут открыты.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей терпимее относиться к возможным сложностям в уборке снега и поблагодарил коммунальщиков и волонтеров за участие в расчистке завалов.

Снегопады на Кубани

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22 января сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высоту снежного покрова зафиксировали на уровне 24 см, 23 января администрация города сообщила о сугробах до 30 см. В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.

Рекордную высоту сугробов зарегистрировали в Краснодаре - 41 см, что является максимумом за всю историю метеонаблюдений, сообщил 23 января на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.