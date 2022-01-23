Суд в Ленобласти арестовал студентку, пытавшуюся взорвать банкомат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Гатчинский городской суд в Ленинградской области отправил под арест студентку, которая с помощью газового баллона попыталась вскрыть банкомат с 3,3 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба судов региона.

"Постановлением Гатчинского городского суда Ленобласти от 23 января 2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (до 17 марта 2022) в отношении [девушки,] пытавшейся около 04:30 18 января 2023 года взорвать и опустошить банкомат в зоне "24 часа" операционного офиса Сбербанка в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти <...>, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, а. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу в особо крупном размере", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в пресс-службе отметили, что постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Сотрудники полиции в Гатчинском районе Ленинградской области 18 января задержали 21-летнюю студентку, которая попыталась вскрыть банкомат, для чего использовала газовый баллон и пластиковые трубки. Совершить кражу злоумышленнице не удалось, ее спугнула охрана, после чего девушка скрылась с места преступления - ее задержали по месту жительства на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге. При обыске в доме у студентки полицейские изъяли отмычки от дверных замков и комплект ножей.