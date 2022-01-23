Иномарка въехала в стоящую машину на северо-востоке Москвы и сбила трех человек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Иномарка врезалась в стоящую сломавшуюся машину на Северо-Восточной хорде в районе Северянинского путепровода и сбила его водителя и двух пассажиров, один человек погиб. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе автомобиль Daewoo Matiz по причине поломки, а также водителя и двух пассажиров малолитражки, которые вышли на проезжую часть, чтобы проверить причину неисправности автомобиля", - сообщает Госавтоинспекция.

В результате наезда один человек погиб, двоих осматривают медики. Водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Движение транспорта на данном участке сильно затруднено, выбирайте пути объезда", - добавили в ГАИ.